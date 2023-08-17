Решается судьба контрнаступления ВСУ: вечерний эфир Новини.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 17 августа, гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал эксперт в сфере обороны и безопасности, а также полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Он, в частности, проанализирует ситуацию на фронте и контрнаступление ВСУ.

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Кроме того, Олег Стариков расскажет о планах РФ и будет ли страна-агрессор наступать. Также эксперт проанализирует уникальные морские операции СБУ, почему Украина до сих пор не получила истребители F-16 и стоит ли их ждать.

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Бойцы ВСУ имеют успехи в районе Роботиного, а также освободили от оккупантов Урожайное.

Также мы писали, что командование ВСУ перебросило в район Роботиного на юге Запорожской области 82-ю десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную западной военной техникой и оружием. Это последний мощный резерв для прорыва русской обороны на юге.