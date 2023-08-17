Вирішується доля контрнаступу ЗСУ: вечірній ефір Новини.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 17 серпня, гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став експерт у сфері оборони та безпеки, а також полковник СБУ у відставці Олег Старіков. Він, зокрема, проаналізує ситуацію на фронті та контрнаступ ЗСУ.

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Окрім цього, Олег Старіков розповість про плани РФ та чи буде країна-агресор наступати. Також експерт проаналізує унікальні морські операції СБУ, чому Україна досі не отримала винищувачі F-16 та чи варто на їх чекати

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.

Також ми писали, що командування ЗСУ перекинуло в район Роботиного на півдні Запорізької області 82-гу десантно-штурмову бригаду, укомплектовану західною військовою технікою та зброєю. Це останній потужний резерв для прориву російської оборони на півдні.