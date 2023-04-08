Утечка засекреченных документов США и НАТО усилила страх рф перед контранступом ВСУ, — ISW

Украинские военные/Фото: Генштаб ВСУ

Милблогеры рф отреагировали на утечку секретных военных документов США об украинском контрнаступлении со спекулятивным беспокойством. Это свидетельствует о сохранении в российском информационном пространстве страха перед грядущими военными действиями ВСУ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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The New York Times сообщила 6 апреля, что на разных платформах социальных сетей циркулируют засекреченные военные документы США пятинедельной давности, в которых, как сообщается, содержатся оперативные отчеты и оценки возможностей ВСУ.

Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы распространились в интернете еще 4 марта, и остается непонятным, почему они попали в ведущие западные СМИ только через месяц. Очевидно сфальсифицированные версии документов, уменьшающих российские потери и завышающие количество украинских жертв, дополнительно распространяются в Telegram-каналах рф.

"Независимо от правдивости утечки документов, на которой ISW не будет спекулировать, реакция российских милблогеров на статью New York Times подчеркивает страх перед возможными украинскими контрнаступательными действиями, пронизывающий российское провоенное информационное пространство. Хотя несколько известных российских милблогеров сразу же отвергли достоверность документов и предположили, что они являются фальшивками, они сосредоточились на возможности того, что обнародованные документы являются дезинформацией, призванной сбить с толку и ввести в заблуждение российское военное командование", — говорится в отчете.

Другой российский милблогер отметил, что существует исторический прецедент, когда военные распространяли ложную информацию о планировании перед началом внезапного наступления.

Милблогеры призвали свою аудиторию быть осторожными в обсуждении того, где могут произойти украинские контрнаступления из-за утечки документов.

Таким образом, история из The New York Times обнажила значительную точку невралгии в российском информационном пространстве, а реакция на документы свидетельствует о том, что милблогеры рф, возможно, все чаще пересматривают обоснованность своих собственных оценок и спекуляций по поводу любых потенциальных украинских контрнаступлений, а также свою способность прогнозировать украинские операции.

Напомним, в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Также мы писали, Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда он начнется, граждане это увидят.