Власти Умани объявили трехдневный траур и отменили все развлекательные мероприятия в городе

Дом в Умани, в который попала российская ракета. Фото: Telegram-канал Игоря Табуреца

На территории Уманской громады на неопределенный срок отменили все развлекательные мероприятия. Также в городе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.

Об этом сообщила пресс-служба Уманского городского совета на своем Telegram-канале.

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Траур в Умани

Исполнительный комитет Уманского городского совета принял решение об увековечении памяти погибших в результате ночных российских обстрелов.

В городе объявлен трехдневный траур.

Отмена развлекательных мероприятий

Кроме того, в Уманской территориальном громаде отменены все развлекательные мероприятия.

Запрет на развлекательные мероприятия принят на неопределенный срок до нового решения исполкома Уманского горсовета.

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

По первым данным, в Умани пострадали пять человек. Впрочем, в дальнейшем количество раненых и жертв стало увеличиваться. Так, на 7:17 было известно о трех погибших уманцах.

По состоянию на 9 утра глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал о шести погибших. В соцсетях появилась пока не подтвержденная информация о том, что среди погибших есть малолетний ребенок.