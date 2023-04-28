Влада Умані оголосила триденну жалобу і скасувала усі розважальні заходи в місті
На території Уманської громади на невизначений термін скасували усі розважальні заходи. Також у місті оголошена триденна жалоба за загиблими внаслідок російського удару.
Про це повідомила пресслужба Уманської міської ради на своєму Telegram-каналі.
Жалоба в Умані
Виконавчий комітет Уманської міської ради ухвалив рішення щодо вшанування пам’яті загиблих внаслідок нічного російського обстрілу.
У місті оголошено триденну жалобу.
Скасування розважальних заходів
Крім того, в Уманській територіальній громаді скасовано усі розважальні заходи.
Заборона на розважальні заходи ухвалена на невизначений термін, до нового рішення виконкому Уманської міськради.
Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.
За першими даними, в Умані постраждало п’ятеро осіб. Втім, надалі кількість поранених і жертв почала збільшуватися. Так, на 7:17 було відомо уже про трьох загиблих уманцях.
Станом на 9 ранку голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про шістьох загиблих. У соцмережах з’явилася непідтверджена поки інформація про те, що серед загиблих є малолітня дитина.