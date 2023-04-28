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Влада Умані оголосила триденну жалобу і скасувала усі розважальні заходи в місті

28 квітня 2023 10:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Влада Умані оголосила триденну жалобу і скасувала усі розважальні заходи в місті
Будинок в Умані, у який влучила російська ракета. Фото: Telegram-канал Ігоря Табуреця
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На території Уманської громади на невизначений термін скасували усі розважальні заходи. Також у місті оголошена триденна жалоба за загиблими внаслідок російського удару.

Про це повідомила пресслужба Уманської міської ради на своєму Telegram-каналі.

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Жалоба в Умані

Виконавчий комітет Уманської міської ради ухвалив рішення щодо вшанування пам’яті загиблих внаслідок нічного російського обстрілу.

У місті оголошено триденну жалобу.

Скасування розважальних заходів

Крім того, в Уманській територіальній громаді скасовано усі розважальні заходи.

Заборона на розважальні заходи ухвалена на невизначений термін, до нового рішення виконкому Уманської міськради.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

За першими даними, в Умані постраждало п’ятеро осіб. Втім, надалі кількість поранених і жертв почала збільшуватися. Так, на 7:17 було відомо уже про трьох загиблих уманцях.

Станом на 9 ранку голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про шістьох загиблих. У соцмережах з’явилася непідтверджена поки інформація про те, що серед загиблих є малолітня дитина.

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