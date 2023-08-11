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Властные круги США имеют собственное мнение о контрнаступлении ВСУ, — посол

11 августа 2023 19:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Властные круги США имеют собственное мнение о контрнаступлении ВСУ, — посол
Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Фото: ukrainian.voanews.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Оценка украинского наступления в официальных кругах США отличается от той, которую дают ему американские СМИ. Их оценки достаточно положительные.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Lb.ua.

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"Есть большая разница между тем, что пишут о наступлении в прессе, и тем, как его оценивают в администрации США, в Госдепе, в Пентагоне и в Объединенном комитете начальников штабов", — рассказала посол.

Имеют ли ВСУ успех

Она отметила, что в политических и военных кругах США на контрнаступление ВСУ смотрят достаточно оптимистично.

"Оценка Белого дома, министра обороны Остина и главы ОКНШ Милли достаточно положительна", — отметила Маркарова.

Как ранее сообщалось, российские войска вовсю пытаются остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. При этом для армии РФ эпицентром боевых действий остается восток Украины.

Напомним, российские захватчики пытались атаковать позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. Однако, Силы обороны успешно отразили все вражеские атаки.

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