Владні кола США мають власну думку про контрнаступ ЗСУ, — посол

Посолка України в США Оксана Маркарова. Фото: Фото: ukrainian.voanews.com

Оцінка українського наступу в офіційних колах США відрізняється від тієї, яку дають йому американські ЗМІ. Їх оцінки доволі позитивні.

Про це заявила посолка України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Lb.ua.

Читайте також:

"Є велика різниця між тим, що пишуть про наступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США, в Держдепі, у Пентагоні та в Об’єднаному комітеті начальників штабів", — розповіла пані посол.

Чи мають ЗСУ успіх

Вона зазначила, що у політичних і військових колах США на контрнаступ ЗСУ дивляться доволі оптимістично.

"Оцінка Білого дому, міністра оборони Остіна та голови ОКНШ Міллі є досить позитивною", — зазначила Маркарова.

Як раніше повідомлялося, російські війська щосили намагаються зупинити контрнаступ Збройних сил України. При цьому для армії РФ епіцентром бойових дій залишається схід України.

Нагадуємо, російські загарбники намагалися атакувати позиції ЗСУ в районі Мар'їнки та Авдіївки. Однак, Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.