Попадания по домам и хлебозаводу: подробности обстрела Николаева

Последствия обстрелов Николаева. Фото: ГСЧС

Во время ночных обстрелов Украины, враг нанес удар и по Николаевской области. Пострадали две многоэтажки и здание хлебозавода.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"В нашей области ответственности был зафиксирован полет "Шахеда", один из которых был сбит над Николаевской областью силой противовоздушной обороны. Что касается удара по Николаеву, скорее всего, это наземная атака. Это говорит, что враг пытается рассредоточить усилия противовоздушной обороны и ищет тактику максимального поражения", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь ОК "Юг", оккупанты били по мирным объектам. Среди пострадавших трое гражданских людей, один из них госпитализирован.

Ликвидация последствий вражеской атаки по Николаеву. Фото: ГСЧС

Напомним, что в ночь на 13 мая Россия массово обстреливала украинские города. Захватчики избивали по гражданским объектам. От попаданий возникли пожары. В Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях были слышны взрывы.

Также российские войска продолжают обстреливать города и гражданское население Украины. За прошедшие сутки, 12 мая, враг обстрелял Херсонщину 15 раз.

Тем временем кафиры вернули на боевое дежурство в Черное море ракетоносители. Кроме того, фиксируется активность вражеской авиации.