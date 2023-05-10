Внаслідок російського обстрілу в Херсоні пошкоджено водогін
Сьогодні, 10 травня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено водогін.
Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Обстріл Херсона
За словами начальника Херсонської МВА, пошкоджений водогін розташований в центрі міста.
"Можливо, деякий час у центральній частині Херсона
будуть перебої з водопостачанням", — розповів Мрочко.
Він додав, що наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині є загиблі. Під завалами ще може перебувати одна жінка.
Також ми писали, що 8 травня телеком-провайдери потрапили під російський обстріл у Херсонській області. Фахівці не розгубилися та навіть врятували поранену жінку.
Додамо, протиповітряна оборона збила 23 із 25 крилатих ракет, якими росіяни обстріляли Україну у ніч з 8 на 9 травня. Обстріл української території відбувався як з кораблів на Чорному морі, так і з літаків у районі Каспію.