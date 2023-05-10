Внаслідок російського обстрілу в Херсоні пошкоджено водогін

Російські окупанти поряд з військовою технікою. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 10 травня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено водогін.

Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За словами начальника Херсонської МВА, пошкоджений водогін розташований в центрі міста.

"Можливо, деякий час у центральній частині Херсона

будуть перебої з водопостачанням", — розповів Мрочко.

Він додав, що наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині є загиблі. Під завалами ще може перебувати одна жінка.

Також ми писали, що 8 травня телеком-провайдери потрапили під російський обстріл у Херсонській області. Фахівці не розгубилися та навіть врятували поранену жінку.

Додамо, протиповітряна оборона збила 23 із 25 крилатих ракет, якими росіяни обстріляли Україну у ніч з 8 на 9 травня. Обстріл української території відбувався як з кораблів на Чорному морі, так і з літаків у районі Каспію.