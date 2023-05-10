Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Внаслідок російського обстрілу в Херсоні пошкоджено водогін arrow

Внаслідок російського обстрілу в Херсоні пошкоджено водогін

10 травня 2023 16:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Внаслідок російського обстрілу в Херсоні пошкоджено водогін
Російські окупанти поряд з військовою технікою. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 травня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено водогін.

Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Читайте також:

Обстріл Херсона

За словами начальника Херсонської МВА, пошкоджений водогін розташований в центрі міста. 

"Можливо, деякий час у центральній частині Херсона 
будуть перебої з водопостачанням", — розповів Мрочко.

Він додав, що наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині є загиблі. Під завалами ще може перебувати одна жінка.

Також ми писали, що 8 травня телеком-провайдери потрапили під російський обстріл у Херсонській області. Фахівці не розгубилися та навіть врятували поранену жінку.

Додамо, протиповітряна оборона збила 23 із 25 крилатих ракет, якими росіяни обстріляли Україну у ніч з 8 на 9 травня. Обстріл української території відбувався як з кораблів на Чорному морі, так і з літаків у районі Каспію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB