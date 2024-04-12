Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, повреждены частные дома, — ОВА

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Сергей Тюрин

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 12 апреля, атаковали дронами-камикадзе Хмельницкую область. Во время противовоздушного боя защитникам удалось уничтожить два вражеских БпЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

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Атака дронов на Хмельницкую область 12 апреля

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО ВСУ уничтожили два вражеских БпЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

Так, в результате российской атаки зафиксированы повреждения двух частных домов.

Сейчас на местах падений обломков работают все соответствующие службы.

Информация о погибших или травмированных не поступала.

Скриншот поста Тюрина

Напомним, во время ночной атаки по Украине силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 ударных дронов.

Также мы писали, что российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате этого обстрела есть жертвы и раненые.