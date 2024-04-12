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Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, повреждены частные дома, — ОВА

12 апреля 2024 11:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, повреждены частные дома, — ОВА
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Сергей Тюрин
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 12 апреля, атаковали дронами-камикадзе Хмельницкую область. Во время противовоздушного боя защитникам удалось уничтожить два вражеских БпЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

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Атака дронов на Хмельницкую область 12 апреля

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО ВСУ уничтожили два вражеских БпЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

Так, в результате российской атаки зафиксированы повреждения двух частных домов.

Сейчас на местах падений обломков работают все соответствующие службы.

Информация о погибших или травмированных не поступала.

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Скриншот поста Тюрина

Напомним, во время ночной атаки по Украине силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 ударных дронов.

Также мы писали, что российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате этого обстрела есть жертвы и раненые.

беспилотники
Хмельницкая область
оккупанты
ПВО
война в Украине
атака

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