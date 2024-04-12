Вночі окупанти атакували Україну — скільки повітряних цілей збила ППО
Російські загарбники в ніч на п'ятницю, 12 квітня, атакували Україну безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ударних дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Атака дронів 12 квітня
Так, росіяни запустили по Україні 17 ударних дронів типу Shahed-131/136 із мису Чауда в Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 із окупованої Донеччини.
Під час протиповітряного бою авіація Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 16 безпілотників у небі над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Вінницькою та Хмельницькою областях.
Нагадаємо, російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок цього обстрілу є жертви та поранені.
Також у Повітряних силах назвали необхідну для захисту України кількість ЗРК Patriot.
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