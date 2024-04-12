Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вночі окупанти атакували Україну — скільки повітряних цілей збила ППО arrow

Вночі окупанти атакували Україну — скільки повітряних цілей збила ППО

12 квітня 2024 07:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі окупанти атакували Україну — скільки повітряних цілей збила ППО
Мобільна група ППО. Фото: rivnenews.com.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч на п'ятницю, 12 квітня, атакували Україну безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Атака дронів 12 квітня

Так, росіяни запустили по Україні 17 ударних дронів типу Shahed-131/136 із мису Чауда в Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 із окупованої Донеччини.

Під час протиповітряного бою авіація Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 16 безпілотників у небі над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Вінницькою та Хмельницькою областях.

null
Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок цього обстрілу є жертви та поранені.

Також у Повітряних силах назвали необхідну для захисту України кількість ЗРК Patriot. 

безпілотники
обстріли
ППО
дрони
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб