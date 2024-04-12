Вночі окупанти атакували Україну — скільки повітряних цілей збила ППО

Мобільна група ППО. Фото: rivnenews.com.ua

Російські загарбники в ніч на п'ятницю, 12 квітня, атакували Україну безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Атака дронів 12 квітня

Так, росіяни запустили по Україні 17 ударних дронів типу Shahed-131/136 із мису Чауда в Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 із окупованої Донеччини.

Під час протиповітряного бою авіація Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 16 безпілотників у небі над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Вінницькою та Хмельницькою областях.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок цього обстрілу є жертви та поранені.

Також у Повітряних силах назвали необхідну для захисту України кількість ЗРК Patriot.