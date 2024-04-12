Вночі на Хмельниччині лунали вибухи, пошкоджені приватні будинки, — ОВА

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Сергій Тюрін

Російські окупанти в ніч на п'ятницю, 12 квітня, атакували дронами-камікадзе Хмельницьку область. Під час протиповітряного бою захисникам вдалося знищити два ворожих БпЛА.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

Читайте також:

Атака дронів на Хмельниччину 12 квітня

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО ЗСУ знищили два ворожих БпЛА типу "Shahed", — йдеться у повідомленні.

Так, внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження у двох приватних будинків.

Наразі на місцях падінь уламків працюють всі відповідні служби.

Інформація про загиблих чи травмованих не надходила.

Скриншот допису Тюріна

Нагадаємо, під час нічної атаки по Україні силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ударних дронів.

Також ми писали, що російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок цього обстрілу є жертви та поранені.