Сколько дронов сбило украинское ПВО в ночь на 19 мая

Мобильная группа ПВО. Фото: NV

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 19 мая, в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Украинским защитникам неба удалось сбить все 37 дронов-камикадзе.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Атака дронов на Украину 19 мая

Ночью враг запустил 37 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарской и Курской России.

К отражению воздушной атаки россиян были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения РЭБ.

Во время боевой работы украинский ПВО сбил все 37 "шахедов" в небе над Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областями.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, вчера под вражеским огнем снова оказался ряд населенных пунктов Херсонщины и областной центр.

Также мы писали, что за минувшие сутки воины ВСУ ликвидировали еще 1210 оккупантов и 35 бронемашин.