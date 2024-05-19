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Ночью оккупанты атаковали Украину дронами — сколько вражеских целей удалось сбить

19 мая 2024 08:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сколько дронов сбило украинское ПВО в ночь на 19 мая
Мобильная группа ПВО. Фото: NV
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 19 мая, в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Украинским защитникам неба удалось сбить все 37 дронов-камикадзе.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Ночью враг запустил 37 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарской и Курской России.

К отражению воздушной атаки россиян были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения РЭБ.

Во время боевой работы украинский ПВО сбил все 37 "шахедов" в небе над Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областями.

сколько целей РФ сбила ПВО в ночь на 19 мая
Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, вчера под вражеским огнем снова оказался ряд населенных пунктов Херсонщины и областной центр.

Также мы писали, что за минувшие сутки воины ВСУ ликвидировали еще 1210 оккупантов и 35 бронемашин.

беспилотники
оккупанты
ПВО
война в Украине
атака

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