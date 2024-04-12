Ночью оккупанты атаковали Украину — сколько воздушных целей сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Фото: rivnenews.com.ua

Российские захватчики в ночь на пятницу, 12 апреля, атаковали Украину беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 ударных дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Атака дронов 12 апреля

Так, россияне запустили по Украине 17 ударных дронов типа Shahed-131/136 из мыса Чауда в Крыму и управляемую авиационную ракету Х-59 из оккупированного Донбасса.

Во время противовоздушного боя авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 16 беспилотников в небе над Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате этого обстрела есть жертвы и раненые.

Также в Воздушных силах назвали необходимое для защиты Украины количество ЗРК Patriot.