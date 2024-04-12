Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночью оккупанты атаковали Украину — сколько воздушных целей сбила ПВО arrow

Ночью оккупанты атаковали Украину — сколько воздушных целей сбила ПВО

12 апреля 2024 07:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью оккупанты атаковали Украину — сколько воздушных целей сбила ПВО
Мобильная группа ПВО. Фото: rivnenews.com.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на пятницу, 12 апреля, атаковали Украину беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 ударных дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Читайте также:

Атака дронов 12 апреля

Так, россияне запустили по Украине 17 ударных дронов типа Shahed-131/136 из мыса Чауда в Крыму и управляемую авиационную ракету Х-59 из оккупированного Донбасса.

Во время противовоздушного боя авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 16 беспилотников в небе над Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

null
Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате этого обстрела есть жертвы и раненые.

Также в Воздушных силах назвали необходимое для защиты Украины количество ЗРК Patriot.

беспилотники
обстрелы
ПВО
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб