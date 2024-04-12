Ночью оккупанты атаковали Украину — сколько воздушных целей сбила ПВО
Российские захватчики в ночь на пятницу, 12 апреля, атаковали Украину беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 ударных дронов.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Атака дронов 12 апреля
Так, россияне запустили по Украине 17 ударных дронов типа Shahed-131/136 из мыса Чауда в Крыму и управляемую авиационную ракету Х-59 из оккупированного Донбасса.
Во время противовоздушного боя авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 16 беспилотников в небе над Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.
Напомним, российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате этого обстрела есть жертвы и раненые.
Также в Воздушных силах назвали необходимое для защиты Украины количество ЗРК Patriot.
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