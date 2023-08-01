Ночью вражеская ДРГ пыталась прорваться в Украину: что известно
Российские оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Украины. Так, в ночь на 1 августа вражеские диверсанты пытались пройти через границу на Черниговщине.
Об этом сообщил командующий Сил обороны Украины Сергей Наев.
Что известно о попытке ДРГ прорваться в Украину
Оккупанты уже не раз пытались прорваться в Украину. Однако каждый раз их успешно останавливают пограничники. Так было и ночью 1 августа в Черниговской области.
"Минувшей ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника" , — сообщил командующий Сил обороны Украины Сергей Наев.
По его словам, ДРГ, глядя в тепловизор, заметили пограничники.
"Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров" , — отметил он.
Пограничники открыли по врагам огонь на поражение, заставив оккупантов отступить.
"Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", — рассказал Наев.
Напомним, Наев рассказал, почему в Беларусь прибывают "вагнеровцы".
Также ранее Наев анонсировал серьезное усиление северной границы.