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Ночью вражеская ДРГ пыталась прорваться в Украину: что известно

1 августа 2023 13:07
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Ночью вражеская ДРГ пыталась прорваться в Украину: что известно
Российские оккупанты в поле. Иллюстративное фото: рос.СМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Украины. Так, в ночь на 1 августа вражеские диверсанты пытались пройти через границу на Черниговщине.

Об этом сообщил командующий Сил обороны Украины Сергей Наев.

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Оккупанты уже не раз пытались прорваться в Украину. Однако каждый раз их успешно останавливают пограничники. Так было и ночью 1 августа в Черниговской области.

"Минувшей ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника" , — сообщил командующий Сил обороны Украины Сергей Наев.

По его словам, ДРГ, глядя в  тепловизор, заметили пограничники.

"Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров" , — отметил он.

Пограничники открыли по врагам огонь на поражение, заставив оккупантов отступить.

"Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", — рассказал Наев.

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Скриншот сообщения Сергея Наева

Напомним, Наев рассказал, почему в Беларусь прибывают "вагнеровцы".

Также ранее Наев анонсировал серьезное усиление северной границы.

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