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"Вода не чувствуется": Сальдо в каске записал абсурдное видео в затопленной Новой Каховке

6 июня 2023 18:09
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Эвакуация в оккупированной Новой Каховке - скандальное заявление Сальдо
Глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо. Фото: росСМИ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что оккупационные власти якобы готовы предоставить транспорт для эвакуации населения Новой Каховки, затопленной в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Однак, как уверяет Сальдо, жители города – "люди опытные" и сами не хотят покидать город.

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Подробности

По словам гауляйтера, жители Новой Каховки якобы понимают, что вода быстро схлынет, и готовы вскоре снова приступить к работе на благо оккупантов.

"Люди достаточно уже опытные, они уже знают, что это такое, они понимают, что это далеко не навсегда. Они понимают, что скоро, через буквально несколько дней можно будет приступить к своей работе и не покидать свои родные дома", — заявил Сальдо.

"Вообще не ощущается присутствие большой воды"

Также Сальдо уверяет, что в Новой Каховке все спокойно.

"Люди большей частью спокойны, работают. В нескольких кварталах отсюда вообще не ощущается присутствие большой воды", — заявил коллаборант.

Напомним, ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, расположенную в нескольких километрах от Новой Каховки. Вода затопила часть города, в частности, центральные районы.

В результате катастрофы разрушены и повреждены в общей сложности более 80 населенных пунктов, с деоккупированных территорий эвакуировано более 1000 человек.

Напомним, в сети появились спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС.

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