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"Вода не відчувається": Сальдо в касці записав абсурдне відео у затопленій Новій Каховці

6 червня 2023 18:09
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Евакуація в окупованій Новій Каховці – скандальна заява Сальдо
Голова окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що окупаційна влада нібито готова надати транспорт для евакуації населення Нової Каховки, затопленої внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Проте, як запевняє Сальдо, жителі міста — "люди досвідчені" і самі не хочуть залишати місто.

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За словами гауляйтера, мешканці Нової Каховки нібито розуміють, що вода швидко схлине і готові незабаром знову приступити до роботи на благо окупантів.

"Люди досить вже досвідчені, вони вже знають, що це таке, вони розуміють, що це далеко не назавжди. Вони розуміють, що незабаром, через буквально кілька днів, можна буде приступити до своєї роботи і не залишати свої рідні будинки", — заявив Сальдо.

"Взагалі не відчувається присутність великої води"

Також Сальдо запевняє, що у Новій Каховці все спокійно.

"Люди здебільшого спокійні, працюють. У кількох кварталах звідси взагалі не відчувається присутність великої води", — заявив колаборант.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за кілька кілометрів від Нової Каховки. Вода затопила частину міста, зокрема центральні райони.

Загалом внаслідок катастрофи зруйновано та пошкоджено понад 80 населених пунктів, з деокупованих територій евакуйовано понад 1000 осіб.

Нагадаємо, у мережі з'явилися супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС.

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