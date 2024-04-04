Волынские пограничники зачистили российскую позицию — эффектные кадры от ГПСУ

Украинский боец готовится бросать гранату в укрытие россиян. Фото: скриншот

В Донецкой области волынским пограничникам удалось отразить российский штурм. Несколько вражеских солдат скрылись в одном из окопов, где были расстреляны в упор.

Кадры контрнаступательных маневров показали в пресс-службе ГПСУ.

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Как заявили в ГПСУ, операция состоялась вблизи Новомихайловки Покровского района Донецкой области. На опубликованных кадрах видно, что пограничник швырнул гранату в место, где скрылись российские солдаты, а после взрыва открыл огонь на поражение. Все шестеро погибли на месте.

Остальные штурмовые отряды сбежали, покинув своих собратьев на произвол.

Источник: Телеgram ГПСУ

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Напомним, ранее в Луганском пограничном отряде рассказали, как противодействуют российской фронтовой авиации, которая в последний раз сильно активизировалась в Луганской области.

Также защитники границы показали кадры уничтожения находившейся на открытой местности вражеской гаубицы Д-30 на Южном направлении.

Незадолго до этого бойцам Гвардии наступления "Помста" под Бахмутом удалось уничтожить российский бронетранспортер БТР-82А.