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Волынские пограничники зачистили российскую позицию — эффектные кадры от ГПСУ

4 апреля 2024 18:09
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Илья Рябинин
редактор
Волынские пограничники зачистили российскую позицию — эффектные кадры от ГПСУ
Украинский боец готовится бросать гранату в укрытие россиян. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Донецкой области волынским пограничникам удалось отразить российский штурм. Несколько вражеских солдат скрылись в одном из окопов, где были расстреляны в упор.

Кадры контрнаступательных маневров показали в пресс-службе ГПСУ.

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Как заявили в ГПСУ, операция состоялась вблизи Новомихайловки Покровского района Донецкой области. На опубликованных кадрах видно, что пограничник швырнул гранату в место, где скрылись российские солдаты, а после взрыва открыл огонь на поражение. Все шестеро погибли на месте.

Остальные штурмовые отряды сбежали, покинув своих собратьев на произвол.

Как волынские пограничники зачистили российскую позицию – эффектные кадры от ГНСУ
Источник: Телеgram ГПСУ

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Напомним, ранее в Луганском пограничном отряде рассказали, как противодействуют российской фронтовой авиации, которая в последний раз сильно активизировалась в Луганской области.

Также защитники границы показали кадры уничтожения находившейся на открытой местности вражеской гаубицы Д-30 на Южном направлении.

Незадолго до этого бойцам Гвардии наступления "Помста" под Бахмутом удалось уничтожить российский бронетранспортер БТР-82А.

российские войска
Украина
пограничники
Донецкая область
война в Украине
ГПСУ

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