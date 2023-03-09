Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку рф
Сегодня, 9 марта армия рф нанесла ракетный удар по всей территории Украины. Оккупанты выпустили 81 ракету, пытаясь вновь запугать украинцев.
Об этом в своем Telegram написал Президент Владимир Зеленский.
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Украинский гарант рассказал, что враг атаковал объекты критической инфраструктуры и жилые дома, в очередной раз доказав, что он воюет с мирным населением.
"Враг выпустил 81 ракету, пытаясь вновь запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет", — написал Президент.
Известно, что сегодня враг нанес удары по Киеву, Кировоградщине, Днепропетровщине, Одесщине, Харьковщине, Запорожью, Львовщине, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях.
Напомним, ранее мы писали, что в результате ракетного удара рф на Львовщине погибли пять гражданских.
Как известно, в Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне, и в момент ее падения люди находились дома.