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"Они не бессмертны": украинский актер-военный рассказал о боях с "кадыровцами"

6 июля 2023 22:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Они не бессмертны": украинский актер-военный рассказал о боях с "кадыровцами"
Боец батальона "Свобода" Владимир Ращук. Фото: Volodymyr Rashchuk/Facebook
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Владимир Ращук до начала полномасштабной войны 15 лет играл в театре и кино, а сейчас он сражается против российских захватчиков в составе батальона "Свобода". Военнослужащий рассказал о своем опыте участия в боях с подразделениями "кадыровцев".

Об этом Владимир Ращук рассказал в эфире Новини.LIVE.

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Ращук согласился с тезисом, что образ боевиков этих подразделений в значительной степени мифологизирован российской пропагандой. На самом деле они не лучше или профессиональнее, чем украинские воины на передовой.

"У меня есть опыт непосредственно боев, я был на передовой с "кадыровцами", когда мы уничтожили подразделение "Ахмат". У меня до сих пор есть фото. Даже жетон одного из "бараноедов". В Бахмуте мы стояли против "вагнеров". 15 штурмов в день, я тоже знаю, что это такое. Все они обычные люди, у которых тоже есть страх. Они не бессмертны", — сказал военный.

Он подверг критике людей, которые сейчас в сети пугают украинцев, что, мол, наши военные вернутся с войны с ПТСР. Он подчеркнул, что такие разговоры дискредитируют ВСУ, тем самым подыгрывая российской пропаганде.

Ращук заметил, что, наоборот, нужно вести такую информационную политику, чтобы россияне немели от ужаса от одного только упоминания об украинских военных.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не дал ответа на вопрос о том, когда закончится война РФ против Украины. Он отметил, что враг сопротивляется, поэтому контрнаступление ВСУ продвигается медленнее.

Также ранее Сырский посмеялся над частной военной компанией "Вагнер". Так, в разговоре с журналисткой ABC генерал заявил, что история "вагнеровцев" закончилась.

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