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"Вони не безсмертні": український актор-військовий розповів про бої з "кадировцями"

6 липня 2023 22:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Вони не безсмертні": український актор-військовий розповів про бої з "кадировцями"
Боєць батальйону "Свобода" Володимир Ращук. Фото: Volodymyr Rashchuk/Facebook
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Володимир Ращук до початку повномасштабної війни 15 років грав у театрі і кіно, а зараз він воює проти російських загарбників у складі батальйону "Свобода". Військовослужбовець розповів про свій досвід участі у боях з підрозділами "кадировців". 

Про це Володимир Ращук розповів у ефірі Новини.LIVE. 

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Ращук погодився з тезою, що образ бойовиків цих підрозділів значною мірою є міфологізованим російською пропагандою. Насправді вони не є кращими чи професійнішими, ніж українські воїни на передовій. 

"У мене є досвід безпосередньо боїв, я був на передовій із "кадировцями", коли ми знищили підрозділ "Ахмат". У мене досі є фото. Навіть жетон одного з "бараноїдів". У Бахмуті ми стояли проти "вагнерів". Було по 15 штурмів на день, я теж знаю, що це таке. Всі вони звичайні люди, в яких теж є страх. Вони не безсмертні", — сказав військовий. 

Він розкритикував людей, які зараз у мережі лякають українців, що, мовляв, наші військові повернуться з війни з ПТСР. Він наголосив, що такі розмови дискредитують ЗСУ, тим самим підігруючи російській пропаганді. 

Ращук зауважив, що, навпаки, потрібно вести таку інформаційну політику, щоб росіяни німіли від жаху від однієї тільки згадки про українських військових.  

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський не дав відповіді на питання про те, коли закінчиться війна РФ проти України. Він зазначив, що ворог чинить опір, тому контрнаступ ЗСУ просувається повільніше.

Також раніше Сирський поглузував із приватної військової компанії "Вагнер". Так, у розмові журналістці ABC генерал заявив, що історія "вагнерівців" закінчилася

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