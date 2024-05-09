Враг атакует почти по всем направлениям — утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

Начались 806 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты не прекращают обстрелов и попытки наступления, а украинские военные уверенно противостоят противнику.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 9 мая.

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Российские атаки за минувшие сутки

Всего враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 17 ударных БПЛА.

В результате российских террористических атак ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Шалыгино, Юнаковка Сумской области; Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы Харьковской области; Лиман, Часов Яр, Дружба, Северное, Александрополь, Старая Николаевка, Новоселовка Первая, Карловка, Московское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово, Урожайное, Константиновка и Старомайорское Донецкой области; Радуга, Орехов, Роботино Запорожской области; Ольга, Берислав, Кизомис Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении отражены 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества в Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменное, Новый, Выемка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

Успешные удары ВСУ по оккупантам

В то же время, украинские военные продолжают активные действия, нанося оккупационным войскам значительные потери как в живой силе, так и в технике и истощая противника вдоль всей линии боевого столкновения.

За последние сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск совершили удары по 3 объектам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским позициям, 10 районам концентрации вражеского личного состава и другому важному объекту противника.

Ориентировочные потери российских окупантов на 9 мая 2024. Фото: Генштаб ВСУ

Потери российских оккупантов:

личного состава — около 478730 (+1300) человек,

танков - 7429 (+11) ед.,

боевых бронированных машин - 14281 (+35) ед.,

артиллерийских систем - 12340 (+23) ед.,

РСЗО - 1058 (+1) ед.,

средства ПВО - 793 (+1) ед.,

самолетов - 349 (+0) ед.,

вертолетов - 325 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9775 (+47),

крылатые ракеты - 2192 (+41),

корабли /катера - 26 (+0) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 16618 (+69) ед.,

специальная техника - 2027 (+8)

Ориентировочные потери русских окупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним ранее в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться. Но врага удалось остановить.

Также Кабмин поддержал создание в ВСУ Сил беспилотных систем.