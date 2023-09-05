Враг не прекращает обстрелы Херсонщины: в ОВА рассказали о ситуации в регионе

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Telegram

За минувшие сутки россияне совершили 57 обстрелов Херсонщины. В результате разрушения в жилых кварталах, а также пострадал ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Враг обстреливает Херсонщину

За прошедшие сутки оккупанты 57 раз обстреляли Херсонщину. Они выпустили 227 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и авиации. Также применили БПЛА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Также разрушения подверглись складским помещениям хлебоприемного пункта в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии один ребенок получил ранение.

Ранее мы сообщали, за минувшие сутки враг совершил 57 обстрелов Херсонской области. Оккупанты выпустили 271 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников и авиации.

Напомним, российские террористы обстреляли Херсонскую область . В результате удара по Белозерке погиб местный житель.