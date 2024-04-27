Враг не прекращает попыток прорвать оборону ВСУ, ему дают отпор — сводка Генштаба

Украинская артиллерия в бою. Фото: Генштаб

Начались семьсот девяносто четвертые сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Украинские защитники сдерживают враждебные наступления по нескольким направлениям. Российские захватчики, в свою очередь, наносят удары по мирному населению нашего государства.

Об этом сообщили в Генеральном штабе в субботу, 27 апреля.

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Удары российских захватчиков

Всего враг нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ночью, российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов. Информация по данной атаке уточняется.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты нескольких областей.

Под артиллерийским огнем находилось более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Украинские военные. Фото: Генштаб

Успехи ВСУ

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 составу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 составу материально-технических средств противника.

Украинский военный ведет бой. Фото: Генштаб

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении украинскими бойцами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спорное, Ивановское и Клещиевка Донецкой областей.

На Авдеевском направлении Силами обороны отражены 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое.

В Херсонском направлении российские захватчики не отказываются от намерения выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки, совершил четыре безуспешные атаки на позиции наших войск.

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, на Бахмутском направлении российские войска продолжают активные штурмовые действия с использованием бронетехники. Кроме того, по украинским бойцам постоянно работает артиллерия и управляемые авиационные бомбы.

В то же время аналитики ISW подчеркнули, что оккупантам не удастся добиться успеха на фронте в ближайшее время. Это связано с нравственным духом оккупационной армии.