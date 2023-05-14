Враг обстрелял 18 населенных пунктов Запорожья, есть пострадавший
Глава Запорожской ОВА написал, что враг ночью 14 мая обстрелял 18 населенных пунктов. Во время массовой атаки пострадал мужчина.
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Удары РФ
Отмечается, что оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области. По словам Юрия Малашко, пришлось 95 ударов вражеского вооружения:
- 86 артобстрелов
- два авиационных удара
- четыре из РСЗО
- три атаки БпЛА.
Также сообщается, что во время массированной атаки по прифронтовому Гуляйполю пострадал 64-летний мужчина. Его эвакуировали в областной центр.
"Специалисты зафиксировали 28 сообщений о разрушении гражданских объектов и продолжают ликвидировать последствия российского террора мирных городов и сел", — написал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Напомним, что в ночь на 14 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами и ракетами. Всего в течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.
Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Также по их словам, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте. Эксперты ISW опубликовали карты ситуации на фронте 13 мая.