Враг обстрелял 18 населенных пунктов Запорожья, есть пострадавший

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: УНИАН

Глава Запорожской ОВА написал, что враг ночью 14 мая обстрелял 18 населенных пунктов. Во время массовой атаки пострадал мужчина.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Отмечается, что оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области. По словам Юрия Малашко, пришлось 95 ударов вражеского вооружения:

86 артобстрелов

два авиационных удара

четыре из РСЗО

три атаки БпЛА.

Также сообщается, что во время массированной атаки по прифронтовому Гуляйполю пострадал 64-летний мужчина. Его эвакуировали в областной центр.

"Специалисты зафиксировали 28 сообщений о разрушении гражданских объектов и продолжают ликвидировать последствия российского террора мирных городов и сел", — написал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Напомним, что в ночь на 14 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами и ракетами. Всего в течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Также по их словам, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте. Эксперты ISW опубликовали карты ситуации на фронте 13 мая.