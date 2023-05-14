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Враг обстрелял 18 населенных пунктов Запорожья, есть пострадавший

14 мая 2023 10:30
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Враг обстрелял 18 населенных пунктов Запорожья, есть пострадавший
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Глава Запорожской ОВА написал, что враг ночью 14 мая обстрелял 18 населенных пунктов. Во время массовой атаки пострадал мужчина.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Отмечается, что оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области. По словам Юрия Малашко, пришлось 95 ударов вражеского вооружения:

  • 86 артобстрелов
  • два авиационных удара
  • четыре из РСЗО
  • три атаки БпЛА.

Также сообщается, что во время массированной атаки по прифронтовому Гуляйполю пострадал 64-летний мужчина. Его эвакуировали в областной центр.

"Специалисты зафиксировали 28 сообщений о разрушении гражданских объектов и продолжают ликвидировать последствия российского террора мирных городов и сел", — написал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Напомним, что в ночь на 14 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами и ракетами. Всего в течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Также по их словам, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте. Эксперты ISW опубликовали карты ситуации на фронте 13 мая.

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