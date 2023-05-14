Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ворог обстріляв 18 населених пунктів Запоріжжя, є постраждалий arrow

Ворог обстріляв 18 населених пунктів Запоріжжя, є постраждалий

14 травня 2023 10:30
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Ворог обстріляв 18 населених пунктів Запоріжжя, є постраждалий
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Голова Запорізької ОВА написав, що ворог  вночі 14 травня обстріляв 18 населених пунктів. Під час масової атаки постраждав чоловік.

Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Читайте також:

Удари РФ

Зазначається, що окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області. За словами Юрія Малашка, припало 95 ударів ворожого озброєння:

  • 86 артобстрілів
  • два авіаційних удари
  • чотири з РСЗВ
  • три атаки БпЛА.

Також повідомляється, що під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуювали в обласний центр.

"Фахівці зафіксували 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів та продовжують ліквідовувати наслідки російського терору мирних міст і сіл", — написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 травня російська окупаційні війська знову атакували Україну з різних напрямків ударними дронами та ракетами. Загалом, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.

Генеральний штаб повідомив, що Збройні сили України відбили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Також за їхніми словами, окупанти вели безуспішні наступальні дії в самому Бахмуті. Експерти ISW опублікували карти ситуації на фронті 13 травня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB