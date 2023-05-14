Ворог обстріляв 18 населених пунктів Запоріжжя, є постраждалий

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Фото: УНІАН

Голова Запорізької ОВА написав, що ворог вночі 14 травня обстріляв 18 населених пунктів. Під час масової атаки постраждав чоловік.

Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Зазначається, що окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області. За словами Юрія Малашка, припало 95 ударів ворожого озброєння:

86 артобстрілів

два авіаційних удари

чотири з РСЗВ

три атаки БпЛА.

Також повідомляється, що під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуювали в обласний центр.

"Фахівці зафіксували 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів та продовжують ліквідовувати наслідки російського терору мирних міст і сіл", — написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 травня російська окупаційні війська знову атакували Україну з різних напрямків ударними дронами та ракетами. Загалом, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.

Генеральний штаб повідомив, що Збройні сили України відбили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Також за їхніми словами, окупанти вели безуспішні наступальні дії в самому Бахмуті. Експерти ISW опублікували карти ситуації на фронті 13 травня.