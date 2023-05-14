Ворог обстріляв 18 населених пунктів Запоріжжя, є постраждалий
Голова Запорізької ОВА написав, що ворог вночі 14 травня обстріляв 18 населених пунктів. Під час масової атаки постраждав чоловік.
Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Удари РФ
Зазначається, що окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області. За словами Юрія Малашка, припало 95 ударів ворожого озброєння:
- 86 артобстрілів
- два авіаційних удари
- чотири з РСЗВ
- три атаки БпЛА.
Також повідомляється, що під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуювали в обласний центр.
"Фахівці зафіксували 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів та продовжують ліквідовувати наслідки російського терору мирних міст і сіл", — написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Нагадаємо, що у ніч проти 14 травня російська окупаційні війська знову атакували Україну з різних напрямків ударними дронами та ракетами. Загалом, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.
Генеральний штаб повідомив, що Збройні сили України відбили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Також за їхніми словами, окупанти вели безуспішні наступальні дії в самому Бахмуті. Експерти ISW опублікували карти ситуації на фронті 13 травня.