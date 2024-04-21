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Враг обстрелял Черниговщину и Сумщину из всего имеющегося арсенала вооружения

21 апреля 2024 15:15
- Валерия Барановская
Черниговщину и Сумщину за прошлые сутки обстреляли 68 раз из всего имеющегося арсенала вооружения
Россияне обстреливают из пушек. Фото: Минобороны России
- Валерия Барановская

Черниговскую и Сумскую области за прошедшие сутки обстреляли 68 раз. Враг использовал весь имеющийся арсенал вооружения.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" отметил спикер ОК "Північ" Вадим Мысник.

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Что известно об атаке

"Со стороны России в Сумской и Черниговской областях продолжаются обстрелы. За прошедшие сутки мы зафиксировали 68 обстрелов этих пограничных областей. Враг применяет весь имеющийся у него арсенал вооружения — от минометов и ствольной артиллерии до РСЗО, FPV-дронов, ударных БПЛА. Вчера мы не фиксировали авиаударов, но в позапрошлые сутки они были", — рассказал спикер.

Уменьшится ли активность российских ДРГ

Вадим Мысник добавил, что активность российских ВРГ на Сумщине и Черниговщине сохраняется, но тактически уменьшается из-за соответствующих сезонных изменений.

"То есть пошла так называемая "зеленка", начался и весенний разлив рек, сейчас есть весенние дожди и т.д. То есть, в соответствии с этими обстоятельствами враг пытается применить свои диверсионные группы, но мы своевременно обнаруживаем их и даем отпор, открываем огонь, потому что госграница для нас – линия фронта, линия столкновения со всеми ее признаками. Мы его держим и усиливаем оборону", — подчеркнул спикер ОК "Північ" Вадим Мысник.

На днях, утром 19 апреля, российские кафиры нанесли удары по центру Днепра . В результате чего пострадали девять человек.

Также российские кафиры нанесли ракетный удар по Чернигову утром 17 апреля. В результате атаки погибли четыре человека.

оружие
Черниговская область
Сумская область
обстрелы
атака

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