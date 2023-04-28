Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг обстрелял Херсонщину: есть погибшие и раненые arrow

Враг обстрелял Херсонщину: есть погибшие и раненые

28 апреля 2023 23:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг обстрелял Херсонщину: есть погибшие и раненые
Спасатели тушат огонь на месте попадания снаряда. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня вечером, 28 апреля, российские оккупанты совершили ракетную атаку по Белозерке, что на Херсонщине. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Читайте также:

Подробности

Отмечается, что россияне обстреляли территорию местной больницы – в одном из отделений выбило окна. Также повреждены несколько частных домов. На местах попадания снарядов возникли пожары.

"К сожалению, один человек погиб. Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения. Двоим людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали", — отметила администрация.

 

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских обстрелах в течение суток. По его словам, Воздушным силам удалось сбить большинство вражеских ракет — 21 из 23.

Также ранее мы писали, что сегодня, 28 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг попал в многоэтажку в Умани Черкасской области. В результате обстрела РФ вновь увеличилось количество погибших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас