Враг обстрелял Херсонщину: есть погибшие и раненые

Спасатели тушат огонь на месте попадания снаряда. Фото: ГСЧС

Сегодня вечером, 28 апреля, российские оккупанты совершили ракетную атаку по Белозерке, что на Херсонщине. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Отмечается, что россияне обстреляли территорию местной больницы – в одном из отделений выбило окна. Также повреждены несколько частных домов. На местах попадания снарядов возникли пожары.

"К сожалению, один человек погиб. Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения. Двоим людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали", — отметила администрация.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских обстрелах в течение суток. По его словам, Воздушным силам удалось сбить большинство вражеских ракет — 21 из 23.

Также ранее мы писали, что сегодня, 28 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг попал в многоэтажку в Умани Черкасской области. В результате обстрела РФ вновь увеличилось количество погибших.