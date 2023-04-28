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У МВС повідомили про ще три жертви внаслідок обстрілу Умані

28 квітня 2023 19:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МВС повідомили про ще три жертви внаслідок обстрілу Умані
Рятувальники на місці обстрілу в Умані. Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 квітня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог влучив у багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Внаслідок обстрілу РФ знову збільшилася кількість загиблих.

Про це повідомляє МВС.

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"Станом на 19:00 рятувальники з-під завалів вилучили тіло дитини. Внаслідок ракетного обстрілу армії РФ по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини", — йдеться у повідомленні.

На місці розгорнуто пункти надання допомоги населенню. Для надання психологічної допомоги громадянам, залучені психологи ДСНС. Пошуково-рятувальна операція триває.

Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу в Умані. Фото: REUTERS/Sergiy Karazy

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Розбір завалів продовжується.

Також ми писали, що у місті оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Додамо, Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупанту уникнути відповідальності за вчинене.

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