Зеленський розповів про російські обстріли України протягом доби

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів про російські обстріли протягом доби. За його словами, Повітряним силам вдалося збити більшість ворожих ракет — 21 із 23.

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

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Обстріли окупантів протягом доби

"Увесь день тривав розбір завалів в Умані, в місці влучання російської ракети. Станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття рідним і близьким…", — сказав Зеленський.

Глава держави повідомив, що усім, хто був врятований, надається необхідна допомога. Він подякував кожному і кожній, хто взяв участь у рятувальній операції та підтримує врятованих людей.

"Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів… Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України", — наголосив Зеленський.

Президент розповів, що внаслідок ракетного удару по Дніпропетровській області загинули дві українки, а саме мати й донька. Ольга — 1992 рік народження, і Вероніка — 2020 рік народження. Він також висловив співчуття рідним та близьким.

Повітряним силам України вдалося приземлити майже всі російські ракети — 21 із 23. Глава держави наголосив, що якби не це, то Росії вдалося б забрати значно більше життів. За його словами зупинити терор та врятувати людей можна лише зброєю.

"Я дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, у бойових завданнях! Дякую народу України. Слава Україні!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Розбір завалів продовжується.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупанту уникнути відповідальності за вчинене.

Додамо, у Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів жінку під час ліквідації наслідків нічного обстрілу. Її госпіталізували до лікарні.