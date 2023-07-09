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"Враг оказывается в ловушке": Сырский про ситуацию на Бахмутском направлении

9 июля 2023 11:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Враг оказывается в ловушке": Сырский про ситуацию на Бахмутском направлении
Снайпер ВСУ сидит в засаде. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Успехи украинских военных на Бахмутском фронте не утихают и они продолжают свое продвижение. В определенных местах противник оказывается в ловушке.

Об этом сообщил глава Сухопутных войск Александр Сырский.

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Сырский отметил, что на публикуемом видео можно наблюдать действия снайпера из группы "Призрак", который является частью Отдельной Президентской бригады, названной в честь гетмана Богдана Хмельницкого.

Снайпер успешно уничтожил противника одним выстрелом с расстояния 1200 метров. 

Также Сырский указал, что украинские воины смогли уронить вражеский беспилотник, который пытался атаковать их во время работы снайпера.

Напомним, что Россия, по-видимому, обладает ограниченными запасными силами, которые она может мобилизовать для поддержания контроля над Бахмутом. После периода затишья в июне, последняя неделя снова превратила Бахмут в эпицентр одних из самых жестоких столкновений на линии фронта.

Также мы сообщали, что украинская армия продвинулась более чем на километр на Бахмутском направлении в течение последних суток. Однако российские войска не прекращают сопротивляться.

Также мы сообщали, что снайпер Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении уничтожил вражеского корректировщика. И сделал это с дистанции 1800 метров.

 

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