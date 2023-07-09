"Враг оказывается в ловушке": Сырский про ситуацию на Бахмутском направлении

Снайпер ВСУ сидит в засаде. Фото: скриншот

Успехи украинских военных на Бахмутском фронте не утихают и они продолжают свое продвижение. В определенных местах противник оказывается в ловушке.

Об этом сообщил глава Сухопутных войск Александр Сырский.

Читайте также:

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении

Сырский отметил, что на публикуемом видео можно наблюдать действия снайпера из группы "Призрак", который является частью Отдельной Президентской бригады, названной в честь гетмана Богдана Хмельницкого.

Снайпер успешно уничтожил противника одним выстрелом с расстояния 1200 метров.

Также Сырский указал, что украинские воины смогли уронить вражеский беспилотник, который пытался атаковать их во время работы снайпера.

Напомним, что Россия, по-видимому, обладает ограниченными запасными силами, которые она может мобилизовать для поддержания контроля над Бахмутом. После периода затишья в июне, последняя неделя снова превратила Бахмут в эпицентр одних из самых жестоких столкновений на линии фронта.

Также мы сообщали, что украинская армия продвинулась более чем на километр на Бахмутском направлении в течение последних суток. Однако российские войска не прекращают сопротивляться.

Также мы сообщали, что снайпер Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении уничтожил вражеского корректировщика. И сделал это с дистанции 1800 метров.