"Враг оказывается в ловушке": Сырский про ситуацию на Бахмутском направлении
Успехи украинских военных на Бахмутском фронте не утихают и они продолжают свое продвижение. В определенных местах противник оказывается в ловушке.
Об этом сообщил глава Сухопутных войск Александр Сырский.
Успехи ВСУ на Бахмутском направлении
Сырский отметил, что на публикуемом видео можно наблюдать действия снайпера из группы "Призрак", который является частью Отдельной Президентской бригады, названной в честь гетмана Богдана Хмельницкого.
Снайпер успешно уничтожил противника одним выстрелом с расстояния 1200 метров.
Также Сырский указал, что украинские воины смогли уронить вражеский беспилотник, который пытался атаковать их во время работы снайпера.
Напомним, что Россия, по-видимому, обладает ограниченными запасными силами, которые она может мобилизовать для поддержания контроля над Бахмутом. После периода затишья в июне, последняя неделя снова превратила Бахмут в эпицентр одних из самых жестоких столкновений на линии фронта.
Также мы сообщали, что украинская армия продвинулась более чем на километр на Бахмутском направлении в течение последних суток. Однако российские войска не прекращают сопротивляться.
Также мы сообщали, что снайпер Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении уничтожил вражеского корректировщика. И сделал это с дистанции 1800 метров.