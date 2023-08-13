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Ворог панікує та боїться ЗСУ: звіт Генштабу на ранок 13 серпня

13 серпня 2023 06:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 13 серпня
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 536-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Серед окупантів ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 13 серпня

У Генштабі повідомляють, що у тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області, військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських військ обходять будинки та шукають дезертирів серед своїх.

"До таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців РФ, які знаходяться в населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а і осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини. Окупанти залишають місця несення служби та намагаються заховатися у покинутих будівлях", — йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

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Також повідомляється, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • 1 зенітно-ракетний комплекс,
  • 1 склад боєприпасів,
  • 1 станцію радіоелектронної боротьби,
  • 3 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим. 

Також ми писали, що у Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунали повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту перекрили. 

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

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