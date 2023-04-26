Россияне усилили огневое давление на Юге

Российский десант на бронетранспортере. Фото: РосСМИ

Командование российских оккупационных войск в Украине перебросило дополнительные резервы на Запорожское и Херсонское направления. Также на этих фронтах наблюдается усиление деятельности оккупантов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.LIVE

"На Херсонском направлении враг резко активизировал огневое поражение наших позиций", — сказал Снегирев.

По его словам, также враг активизировал на этом направлении передислокацию личного состава. В частности, перебросил туда 126-ю бригаду береговой охраны.

Снегирев объяснил, что такие действия произошли после того, как в СМИ появилась информация о наличии у ВСУ плацдармов на Левом берегу Днепра.

В то же время, как заметил военный эксперт, на Запорожском направлении также зафиксирована передислокация врагом дополнительных подразделений в виде 144-го мотострелкового полка.

"Это происходит, в частности, и потому, что некоторые пытаются выделить эти направления, как наиболее вероятные и перспективные для украинского наступления", — не исключил Снегирев.

Что произошло под Херсоном

Аналитики Института изучения войны сообщили 23 апреля, что российские "военкоры" предоставили географические данные, подтверждающие, что украинские силы заняли позиции на восточном берегу Днепра Херсонской области.

В свою очередь руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк напомнила, что условия военной операции требуют тишины, пока ситуация не будет достаточно безопасной для наших военных.