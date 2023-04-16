Враг в течение суток нанес десятки ракетных и авиаударов по Украине: чем ответили ВСУ

Украинская бронетехника на линии фронта. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В течение суток россияне нанесли по территории Украины 25 ракетных и 28 авиаударов. Угроза новых атак остается высокой.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Атаки врага

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 25 ракетных ударов с зенитно-ракетных комплексов С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка на Николаевщине; а также 28 авиационных ударов.

Также россияне совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Как отмечается в сообщении, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

"Российский агрессор и дальше использует тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — подчеркивают в Генштабе.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны в сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также сообщается, что наши защитники сбили четыре вражеских беспилотника — два типа "Орлан-10", один разведывательный "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов противника.

Где продолжаются самые ожесточенные бои

"Враг несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории", — отмечается в сообщении.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям.

"В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, нашими защитниками отражено более 45 атак противника", — сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Григоровки и возле Спорного.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Григоровки и возле Спорного. В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаки в районах населенных пунктов Хромово и Ивановское, успеха не имел.

враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаки в районах населенных пунктов Хромово и Ивановское, успеха не имел. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения.

противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Российская Федерация подняла самолеты в небо. В настоящее время фиксируется около 20 единиц авиации.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 16 апреля, на Пасху россияне по тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе Днепропетровской области. В результате обстрела есть раненые.

Также мы писали, что сегодня ночью, 16 апреля, враг обстрелял Николаевскую область. Двое подростков погибли в результате ракетного удара.