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Враг штурмует, но безуспешно — Сырский оценил ситуацию на восточном фронте во время визита

24 мая 2024 12:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об актуальной ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский находится в частях восточного фронта. Он рассказал, что происходит на поле боя.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Ситуация на фронте

По словам Сырского, после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев в Харьковской области противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас оккупанты с разных направлений фронта перебрасывают резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на восточном фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с военными. Фото: t.me/osirskiy

К тому же в районе села Липцы враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огненное поражение позиций украинских войск.

На Купянском направлении сейчас продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сырский отметил, что сложная ситуация в районе Кисловки, где противник пытается прорвать оборону ВСУ и выйти к реке Оскол. 

"Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения", — рассказал он.

По словам главнокомандующего, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Захватчики пытаются прорвать оборону украинских защитников на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка — Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений. Сырский отметил, что действует РФ как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко — на мотоциклах и багги. 

На других направлениях фронта также ситуация неспокойная, однако количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. 

"Ключевая цель моей работы — изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТО, усиление резервами и тому подобное. Хочу отметить эффективную работу большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями. Конечно, есть проблемы, которые требуют быстрых и кардинальных решений", — подчеркнул Сырский.

Он добавил, что отметил лучших и вручил награды воинам.

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Пост Сырского. Фото: скриншот
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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные успешно противодействуют продвижению российско-оккупационных войск к северу от Харькова. Пограничники показали эффектные кадры уничтожения вражеского противотанкового ракетного комплекса.

Также оккупанты пытаются продвигаться на нескольких направлениях фронта, однако украинские военные прилагают максимум усилий, чтобы отбить противника.

война
ВСУ
украинцы
Украина
оккупанты
Александр Сырский

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