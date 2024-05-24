Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об актуальной ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский находится в частях восточного фронта. Он рассказал, что происходит на поле боя.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Ситуация на фронте

По словам Сырского, после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев в Харьковской области противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас оккупанты с разных направлений фронта перебрасывают резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с военными. Фото: t.me/osirskiy

К тому же в районе села Липцы враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огненное поражение позиций украинских войск.

На Купянском направлении сейчас продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сырский отметил, что сложная ситуация в районе Кисловки, где противник пытается прорвать оборону ВСУ и выйти к реке Оскол.

"Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения", — рассказал он.

По словам главнокомандующего, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Захватчики пытаются прорвать оборону украинских защитников на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка — Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений. Сырский отметил, что действует РФ как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко — на мотоциклах и багги.

На других направлениях фронта также ситуация неспокойная, однако количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.

"Ключевая цель моей работы — изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТО, усиление резервами и тому подобное. Хочу отметить эффективную работу большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями. Конечно, есть проблемы, которые требуют быстрых и кардинальных решений", — подчеркнул Сырский.

Он добавил, что отметил лучших и вручил награды воинам.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные успешно противодействуют продвижению российско-оккупационных войск к северу от Харькова. Пограничники показали эффектные кадры уничтожения вражеского противотанкового ракетного комплекса.

Также оккупанты пытаются продвигаться на нескольких направлениях фронта, однако украинские военные прилагают максимум усилий, чтобы отбить противника.