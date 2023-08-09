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"Враг ослабевает": в СтратКоме показали профессиональную работу наших защитников

9 августа 2023 13:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Враг ослабевает": в СтратКоме показали профессиональную работу наших защитников
Украинский военный учит, как пользоваться оружием. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бойцы 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали мастерскую работу на поле боя. Они постоянно учатся и улучшают свои навыки.

Соответствующее видео опубликовал Стратком ВСУ.

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"Оружия становится больше"

"Оружия у нас с каждым днем становится больше. Оружие становится более новым, сильным. Это уже заметно каждому, кто хоть где-то с этим мог соприкасаться", — говорит один из военных.

Боевой дух бригады

По его словам, боевой дух у наших воинов сейчас на высоком уровне, ведь ВСУ с каждым днем становятся сильнее, в то время как враг становится слабее.

"Верьте в нас, верьте в ВСУ, верьте в меня, наше подразделение. Украина обязательно победит", — заверил защитник.

 

Ситуация на фронте

ВСУ с каждым днем приближают победу. Так, стало известно, что с начала полномасштабного вторжения наши воины освободили более 40 тысяч квадратных километров.

Напомним, аэроразведчики 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев метко и мастерски ликвидируют живую силу оккупантов. Сначала они вычислили местонахождение врага, а затем сбросили боеприпас прямо в цель.

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