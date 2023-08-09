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"Ворог слабшає": у СтратКомі показали професійну роботу наших захисників

9 серпня 2023 13:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Ворог слабшає": у СтратКомі показали професійну роботу наших захисників
Український військовий навчає, як користуватися зброєю. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Бійці 115-ої окремої механізованої бригади ЗСУ показали майстерну роботу на полі бою. Вони постійно навчаються та вдосконалюють свої навички.

Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.

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"Зброї стає більше"

"Зброї у нас з кожним днем стає більше. Зброя стає новішою, сильнішою. Це вже помітно кожному, хто хоч десь з цим міг стикатись", — каже один із військових.

Бойовий дух бригади 

За його словами, бойовий дух у наших воїнів зараз на високому рівні, адже ЗСУ з кожним днем стають сильнішими, в той час як ворог стає слабшим. 

"Вірте в нас, вірте в ЗСУ, вірте в мене, наш підрозділ. Україна обов'язково переможе", — запевнив захисник. 

 

Ситуація на фронті

ЗСУ із кожним днем наближають перемогу. Так, стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення наші воїни звільнили понад 40 тисяч квадратних кілометрів.

Нагадаємо, аеророзвідники 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців влучно та майстерно ліквідовують живу силу окупантів. Спершу вони вичислили місце перебування ворога, а тоді скинули боєприпас прямо в ціль.

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