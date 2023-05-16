Стало известно, как оккупанты поменяли характер ракетных атак на украинскую столицу

Пуск крылатой ракеты с российского корабля. Фото: РосСМИ

Российские оккупанты с начала мая существенно изменили характер и подход к ракетным атакам украинской столицы. Сейчас они комплексно подходят к вопросу о поражении определенных для себя целей.

Такое мнение Новини.LIVE высказал бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Россияне стали использовать комплексно все свои ракеты, чтобы достичь максимальной эффективности. И это — восьмая ракетная атака по Киеву с начала мая", — сказал Селезнев.

Сегодняшняя ночная атака, пояснил он, была направлена на то, чтобы максимально выхолостить, а затем уничтожить украинскую систему ПВО, прикрывающую Киев.

По словам Селезнева, первыми в направлении столицы врагом были выпущены крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного и Азовского морей. Следующими были атаки с привлечением "Кинжалов", которые они отправили, чтобы отработать наверняка.

Ракетная атака Киева 16 мая. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Поскольку 6 штук за раз из около четырех десятков имеющихся это серьезно. К ним добавили "Искандеры" и С-400, которые не использовали достаточно давно. И последними были иранские дроны-камикадзе, которые они запустили, чтобы посмотреть на результаты работы и "отшлифовать" достигнутое", — отметил военный эксперт.

Вместе с тем, Селезнев обратил внимание на то, что все российские ракетные атаки нацелены на то, чтобы максимально ослабить украинский боевой потенциал перед будущим контрнаступлением.

Как россияне атаковали Киев

В ночь с 15 на 16 мая российские оккупанты осуществили очередную, восьмую, ракетную атаку Киева. По информации Киевской ОВА, эта атака стала уникальной по поводу плотности ракетных ударов.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинская противовоздушная оборона сбила все 18 ракет, которыми российские оккупанты нанесли удар в ночь на 16 мая. Также были ликвидированы все девять беспилотников, залетевших в воздушное пространство Украины.

В частности, российские оккупанты во время очередной ночной атаки запустили по территории Украины 18 ракет разных типов.

Так, из шести самолетов МиГ-31К россияне запустили шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

С кораблей в Черном море были запущены девять крылатых ракет "Калибр".

Также захватчики нанесли удар тремя баллистическими ракетами наземного базирования - С-400 и "Искандер-М".