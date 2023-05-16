Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг существенно изменил тактику ракетных обстрелов Киева arrow

Враг существенно изменил тактику ракетных обстрелов Киева

16 мая 2023 10:38
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, как оккупанты поменяли характер ракетных атак на украинскую столицу
Пуск крылатой ракеты с российского корабля. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты с начала мая существенно изменили характер и подход к ракетным атакам украинской столицы. Сейчас они комплексно подходят к вопросу о поражении определенных для себя целей.

Такое мнение Новини.LIVE высказал бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

Читайте также:
Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Россияне стали использовать комплексно все свои ракеты, чтобы достичь максимальной эффективности. И это — восьмая ракетная атака по Киеву с начала мая", — сказал Селезнев.

Сегодняшняя ночная атака, пояснил он, была направлена на то, чтобы максимально выхолостить, а затем уничтожить украинскую систему ПВО, прикрывающую Киев.

По словам Селезнева, первыми в направлении столицы врагом были выпущены крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного и Азовского морей. Следующими были атаки с привлечением "Кинжалов", которые они отправили, чтобы отработать наверняка.

Ракетна атака Київ 16 травня
Ракетная атака Киева 16 мая. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Поскольку 6 штук за раз из около четырех десятков имеющихся это серьезно. К ним добавили "Искандеры" и С-400, которые не использовали достаточно давно. И последними были иранские дроны-камикадзе, которые они запустили, чтобы посмотреть на результаты работы и "отшлифовать" достигнутое", — отметил военный эксперт.

Вместе с тем, Селезнев обратил внимание на то, что все российские ракетные атаки нацелены на то, чтобы максимально ослабить украинский боевой потенциал перед будущим контрнаступлением.

Как россияне атаковали Киев

В ночь с 15 на 16 мая российские оккупанты осуществили очередную, восьмую, ракетную атаку Киева. По информации Киевской ОВА, эта атака стала уникальной по поводу плотности ракетных ударов.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинская противовоздушная оборона сбила все 18 ракет, которыми российские оккупанты нанесли удар в ночь на 16 мая. Также были ликвидированы все девять беспилотников, залетевших в воздушное пространство Украины.

В частности, российские оккупанты во время очередной ночной атаки запустили по территории Украины 18 ракет разных типов.

Так, из шести самолетов МиГ-31К россияне запустили шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

С кораблей в Черном море были запущены девять крылатых ракет "Калибр".

Также захватчики нанесли удар тремя баллистическими ракетами наземного базирования - С-400 и "Искандер-М".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас