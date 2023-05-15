Росіяни створили на Запоріжжі під Василівкою потужний укріпрайон

Колона російської автомобільної техніки. Фото: росЗМІ

Угруповання російських окупантів в Енергодарі під час українського контрнаступу може опинитися в "котлі". Для цього підрозділам Збройних сил України треба лише просунутися на пару десятків кілометрів за Василівський укріплений район.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"У Василівці росіяни створили дуже потужний укріпрайон", — сказав Селезньов.

Але, додав він, як тільки цей укріплений район впаде, й українські Сили оборони почнуть просуватися вперед хоча б кілометрів на 20, Енергодар опиниться в оперативному оточенні, оскільки доріг, якими можна швидко перемістити всі російські сили і засоби, там немає.

"А при блокуванні доріг, які ведуть з Мелітополя до Енергодара, тамтешній гарнізон опиниться в "котлі", — не запевнив Селезньов.

Що робить ворог на Запоріжжі

Російські окупанти намагаються евакуювати в перших лавах з захоплених частин Запорізької та Херсонської областей представників місцевої влади з-поміж громадян РФ. Натомість чиновників з-поміж місцевого населення навмисно залишають.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупаційні війська під виглядом евакуації вивозять награбоване майно із Запорізької області. Зокрема, було пограбовано всі медичні установи в Енергодарі.