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Ворог суттєво змінив тактику ракетних обстрілів Києва

16 травня 2023 10:38
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, як окупанти поміняли характер ракетних атак на українську столицю
Пуск крилатої ракети з російського корабля. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти з початку травня суттєво змінили характер і підхід до ракетних атак української столиці. Зараз вони комплексно підходять до питання ураження визначених для себе цілей.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Росіяни стали використовувати комплексно всі свої ракети, щоб досягти максимальної ефективності. І це — восьма ракетна атака по Києву з початку травня", — сказав Селезньов.

Сьогоднішня нічна атака, пояснив він, була спрямована на те, щоб максимально вихолостити, а потім — знищити українську систему ППО, яка прикриває Київ. 

За словами Селезньова, першими у напрямку столиці ворогом було випущено крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного та Азовського морів. Наступними були атаки з залученням "Кинджалів", які вони відправили, щоб відпрацювати напевно.

Ракетна атака Київ 16 травня
Ракетна атака Києва 16 травня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Оскільки 6 штук за раз із близько чотирьох десятків наявних це — серйозно. До них додали "Іскандери" та С-400, які не використовували досить давно. І останніми були іранські дрони-камікадзе, які вони запустили, щоб подивитися на результати роботи і "відшліфувати" зроблене", — зазначив військовий експерт.

Разом з тим Селезньов звернув увагу на те, що всі російські ракетні атаки націлені на те, щоб максимально ослабити український бойовий потенціал перед майбутнім контрнаступом.

Як росіяни атакували Київ

У ніч з 15 на 16 травня російські окупанти здійснили чергову, восьму, ракетну атаку Києва. За інформацією Київської ОВА, ця атака стала унікальною щодо щільності ракетних ударів.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українська протиповітряна оборона збила усі 18 ракет, якими російські окупанти завдали удару у ніч проти 16 травня. Також були ліквідовані усі дев’ять безпілотників, які залетіли в повітряний простір України.

Зокрема російські окупанти під час чергової нічної атаки запустили по території України 18 ракет різних типів.

Так, з шести літаків МіГ-31К росіяни запустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

З кораблів у Чорному морі були запущені дев’ять крилатих ракет "Калібр".

Також загарбники завдали удару трьома балістичними ракетами наземного базування — С-400 та "Іскандер-М".

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