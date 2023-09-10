Враг ударил по 24 городам Запорожской области: в ОВА рассказали о ситуации
Российские войска нанесли удары по 24 городам и селам Запорожской области. Всего было зафиксировано 96 попаданий.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Артиллерийские обстрелы Запорожья
"78 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Зализнычного, Роботиного, Малиновки, Преображенки, Белогорья, Каменского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов", — говорится в сообщении.
Также захватчики совершили 3 ракетных удара по Широкому и Трудовому, 3 РСЗО-обстрелы по Новоандреевке и Полтавке, ударили 8 авиационными снарядами по Орехову, а также атаковали из БпЛА Волшебное, Полтавку, Степное и Пятихатки.
"В общей сложности поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших. Шагаем к победе!", — сообщил Малашко.
Ранее мы сообщали, за прошедшие сутки враг 54 раза обстрелял Херсонскую область. В общей сложности захватчики выпустили 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.
Напомним, что на утро 9 сентября ситуация в Кривом Роге и в районе остается контролируемой — инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Однако после российских ракетных обстрелов количество жертв в городе увеличилось.