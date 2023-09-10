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Враг ударил по 24 городам Запорожской области: в ОВА рассказали о ситуации

10 сентября 2023 09:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг ударил по 24 городам Запорожской области: в ОВА рассказали о ситуации
Враг не перестает обстреливать Запорожье. Фото: Запорожская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские войска нанесли удары по 24 городам и селам Запорожской области. Всего было зафиксировано 96 попаданий.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Артиллерийские обстрелы Запорожья

"78 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Зализнычного, Роботиного, Малиновки, Преображенки, Белогорья, Каменского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Также захватчики совершили 3 ракетных удара по Широкому и Трудовому, 3 РСЗО-обстрелы по Новоандреевке и Полтавке, ударили 8 авиационными снарядами по Орехову, а также атаковали из БпЛА Волшебное, Полтавку, Степное и Пятихатки.

"В общей сложности поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших. Шагаем к победе!", — сообщил Малашко.

Обстрелы Запорожья продолжаются
Обстрелы Запорожья продолжаются. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, за прошедшие сутки враг 54 раза обстрелял Херсонскую область. В общей сложности захватчики выпустили 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.

Напомним, что на утро 9 сентября ситуация в Кривом Роге и в районе остается контролируемой — инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Однако после российских ракетных обстрелов количество жертв в городе увеличилось.

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