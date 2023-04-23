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Враг ведет наступление на трех направлениях: Генштаб назвал самые горячие точки фронта

23 апреля 2023 07:18
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Надежда Клочко
Редактор
Враг ведет наступление на трех направлениях: Генштаб назвал самые горячие точки фронта
Украинские артиллеристы в районе Бахмута. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В течение суток украинские военные отразили 58 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Атаки врага

Как отмечается в сообщении, РФ за прошедшие сутки нанесла восемь ракетных, 37 авиационных ударов и произвела около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — предупредили в Генштабе.

Удары ВСУ

Авиация Сил обороны в сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и четыре БПЛА противника (два разведывательных — "Орлан-10" и "Zala", а также два дрона-камикадзе типа "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.

Самые горячие точки фронта

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

  • На Бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел.
  • На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне. Эвакуация населения в Энергодаре планируется примерно с 5 мая.

Также сообщалось, что 22 апреля Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет.

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