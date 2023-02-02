Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Враг вывозит украинских школьников с оккупированных территорий в рф для сдачи экзаменов arrow

Враг вывозит украинских школьников с оккупированных территорий в рф для сдачи экзаменов

2 февраля 2023 18:42
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Враг вывозит украинских школьников с оккупированных территорий в рф для сдачи экзаменов
В частности, из Лисичанска вывезли 50 11-классников
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Российские захватчики вывозят украинских школьников с временно оккупированных территорий в рф. Там дети сдают экзамены.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Подробности

Из Лисичанска было вывезено 50 11-классников для подготовки и сдачи российского Единого государственного экзамена. Всех их вывезли в Елабугу (республика Татарстан). В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в вузах на территории россии.

"Цель всех этих мероприятий — ассимиляция молодежи, а значит, снова идет речь об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации. В то же время такой пример демонстрирует, что сами россияне не верят, что ВОТ (временно оккупированные территории. — Ред.) — это рф, а значит необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории россии", — добавили в Центре национального сопротивления.

Кроме того, на временно оккупированных территориях россияне продолжают искать учащихся детей в украинских онлайн-школах. В частности, в Бердянске учителя так называемых российских школ провели проверку телефонов на обнаружение соответствующего приложения. Также с детьми проводятся разговоры, чтобы узнать информацию. При выявлении факта обучения родителей вызывают на профилактические беседы, где им угрожают.

Напомним, российские захватчики отключили мобильный Интернет на оккупированных территориях Луганской области. Сеть должна была исчезнуть 11 февраля, но произошло это раньше.

Также мы писали, что российские оккупанты готовятся к возможному новому большому наступлению на территории Луганской области в феврале. О таком развитии событий может свидетельствовать увеличение обстрелов и атак по всей линии фронта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

20:03 "Это будет очень жесткое наступление": премьер Польши поделился данными о планах путина

20:01 Ребров и Ярмоленко разорвут контракты с "Аль-Айном": вернутся ли в Украину

19:44 Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

19:27 Распродажа в "Динамо" продолжается: киевляне хотят продать третьего форварда за месяц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:25 Новые правила бронирования работников от мобилизации: как будут работать

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з фото

19:20 Одесский яхтсмен стал победителем юношеской международной регаты

19:00 В Украине заработает европейская система ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты

19:00 Какой праздник отмечают 2 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

Новина з відео

16:25 Поставляет ли Иран россии баллистические ракеты: что узнала украинская разведка

Новина з відео

14:23 Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии: первые подробности

Новина з відео

13:20 МИД Украины призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили

Новина з відео

12:30 В кремле боятся дальнобойного западного оружия: что предлагает Лавров

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Актуальное по теме

None 2 Февраль 20:03

"Это будет очень жесткое наступление": премьер Польши поделился данными о планах путина

None 2 Февраль 20:02

Ребров и Ярмоленко разорвут контракты с "Аль-Айном": вернутся ли в Украину

None 2 Февраль 19:45

Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины

None 2 Февраль 19:30

Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB