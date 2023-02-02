Враг вывозит украинских школьников с оккупированных территорий в рф для сдачи экзаменов
Российские захватчики вывозят украинских школьников с временно оккупированных территорий в рф. Там дети сдают экзамены.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Из Лисичанска было вывезено 50 11-классников для подготовки и сдачи российского Единого государственного экзамена. Всех их вывезли в Елабугу (республика Татарстан). В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в вузах на территории россии.
"Цель всех этих мероприятий — ассимиляция молодежи, а значит, снова идет речь об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации. В то же время такой пример демонстрирует, что сами россияне не верят, что ВОТ (временно оккупированные территории. — Ред.) — это рф, а значит необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории россии", — добавили в Центре национального сопротивления.
Кроме того, на временно оккупированных территориях россияне продолжают искать учащихся детей в украинских онлайн-школах. В частности, в Бердянске учителя так называемых российских школ провели проверку телефонов на обнаружение соответствующего приложения. Также с детьми проводятся разговоры, чтобы узнать информацию. При выявлении факта обучения родителей вызывают на профилактические беседы, где им угрожают.
Напомним, российские захватчики отключили мобильный Интернет на оккупированных территориях Луганской области. Сеть должна была исчезнуть 11 февраля, но произошло это раньше.
Также мы писали, что российские оккупанты готовятся к возможному новому большому наступлению на территории Луганской области в феврале. О таком развитии событий может свидетельствовать увеличение обстрелов и атак по всей линии фронта.