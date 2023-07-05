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"Враг упорно сопротивляется": Сырский ответил, когда закончится война в Украине

5 июля 2023 11:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Враг упорно сопротивляется": Сырский ответил, когда закончится война в Украине
Александр Сырский. Фото: АрмияInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не дал ответа на вопрос о том, когда закончится война РФ против Украины. Он отметил, что враг сопротивляется, поэтому контрнаступление ВСУ продвигается медленнее.

Об этом он заявил в интервью ABC News.

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Ответ Сырского

На вопрос американской журналистки о том, когда война закончится, он ответил коротко: "Я не знаю".

После этого его спросили: "Испытываете ли вы давление со стороны западных союзников, чтобы двигаться быстрее (в контрнаступлении, — Ред)?".

"У нас нет такого, чтобы нас кто-то подгонял", — ответил Сырский.

Как продвигается контрнаступление

По его словам, по этому вопросу есть только его желания и желания военных, которые находятся под его руководством.

"Мы понимаем, что сегодня хотим, например, выйти на какой-то рубеж, но именно поэтому я постоянно посещаю своих подчиненных на передовой. Потому что одно дело — разрабатывать какой-то план в тылу, а другое дело — видеть, как добиться успеха на месте, когда враг упорно сопротивляется", — заметил он.

Потери России

Также Александр Сырский отметил, что несмотря на то, что Украина начала свое контрнаступление, Россия несет значительно большие потери. Самые горячие бои сейчас продолжаются на юге.

Напомним, ранее Александр Сырский посмеялся над частной военной компанией "Вагнер". Так, в разговоре журналистке ABC генерал заявил, что история "вагнеровцев" закончилась.

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