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Враг захватил Первомайское — карты DeepState

10 апреля 2024 02:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг захватил Первомайское — карты DeepState
Российские оккупанты на танке. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики оккупировали поселок Первомайское Донецкой области и несколько продвинулись на этом направлении. Однако активные боевые действия продолжаются вблизи ряда населенных пунктов на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает DeepState в Telegram в среду, 10 апреля.

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"Противник сумел проломить оборону стрелкового батальона 59-ки (59-й отдельной мотопехотной бригады. — Ред.) и полностью оккупировал Первомайское, бои за которое начались фактически еще в августе 2022 года. Село стало одной из самых горячих точек в данной войне и стоило большой цены", — отметили аналитики.

Первомайское на онлайн-картах войны DeepState.
Первомайское на онлайн-картах войны DeepState. Фото: скриншот

Эксперты подчеркнули, что бойцы из 59-й ОМПБр героически держали оборону, отчаянно борясь за каждый клочок поселка, где когда-то проживали более двух тысяч жителей.

"Враг захватил Первомайское и продвинулся южнее Новокалинового, восточнее Уманского, южнее Новомихайловки. Продолжаются активные боевые действия возле Выемки, Красногоровки, Водяного и в Работино", — позже добавили в DeepState.

Уманское и Новокалиново на онлайн-картах войны DeepState
Уманское и Новокалиново на онлайн-картах войны DeepState. Фото: скриншот
Новомихайловка на онлайн-картах войны DeepState
Новомихайловка на онлайн-картах войны DeepState. Фото: скриншот

Напомним, что экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес заявил, что Авдеевка в Донецкой области легла, но россияне не смогли этим воспользоваться. По его словам, оккупанты не имеют возможности.

Также мы писали, что пресс-офицер 47-й ОМБр ВСУ Анастасия Блищик рассказала, сколько российские оккупанты потеряли личного состава и военной техники на Авдеевском направлении.

ВСУ
Украина
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Авдеевка
война в Украине
війна
Россия

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