Враг захватил Первомайское — карты DeepState
Российские захватчики оккупировали поселок Первомайское Донецкой области и несколько продвинулись на этом направлении. Однако активные боевые действия продолжаются вблизи ряда населенных пунктов на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает DeepState в Telegram в среду, 10 апреля.
Где враг продвинулся на Авдеевском направлении
"Противник сумел проломить оборону стрелкового батальона 59-ки (59-й отдельной мотопехотной бригады. — Ред.) и полностью оккупировал Первомайское, бои за которое начались фактически еще в августе 2022 года. Село стало одной из самых горячих точек в данной войне и стоило большой цены", — отметили аналитики.
Эксперты подчеркнули, что бойцы из 59-й ОМПБр героически держали оборону, отчаянно борясь за каждый клочок поселка, где когда-то проживали более двух тысяч жителей.
"Враг захватил Первомайское и продвинулся южнее Новокалинового, восточнее Уманского, южнее Новомихайловки. Продолжаются активные боевые действия возле Выемки, Красногоровки, Водяного и в Работино", — позже добавили в DeepState.
Напомним, что экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес заявил, что Авдеевка в Донецкой области легла, но россияне не смогли этим воспользоваться. По его словам, оккупанты не имеют возможности.
Также мы писали, что пресс-офицер 47-й ОМБр ВСУ Анастасия Блищик рассказала, сколько российские оккупанты потеряли личного состава и военной техники на Авдеевском направлении.
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