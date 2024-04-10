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Ворог захопив Первомайське — карти DeepState

10 квітня 2024 02:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог захопив Первомайське — карти DeepState
Російські окупанти на танку. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники окупували селище Первомайське Донецької області та дещо просунувся на цьому напрямку. Однак активні бойові дії тривають поблизу низки населених пунктів на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє DeepState у Telegram у середу, 10 квітня.

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"Противник зумів проломити оборону стрілецького батальйону 59-ки (59-ї окремої мотопіхотної бригади. — Ред.) та повністю окупував Первомайське, бої за яке почалися фактично ще в серпні 2022 року. Село стало однією з найгарячіших точок у даній війні і коштувало ворогу великої ціни", — зазначили аналітики. 

Первомайське на онлайн-картах війни DeepState. 
Первомайське на онлайн-картах війни DeepState. Фото: скриншот

Експерти наголосили, що бійці з 59-ї ОМПБр героїчно тримали оборону, відчайдушно борючись за кожен клаптик селища, де колись проживали понад дві тисячі мешканців.

"Ворог захопив Первомайське та просунувся південніше Новокалинового, східніше Уманського, південніше Новомихайлівки. Тривають активні бойові дії біля Виїмки, Красногорівки, Водяного та у Роботиному", — пізніше додали в DeepState.

Уманське та Новокалинове на онлайн-картах війни DeepState
Уманське та Новокалинове на онлайн-картах війни DeepState. Фото: скриншот
Новомихайлівка на онлайн-картах війни DeepState
Новомихайлівка на онлайн-картах війни DeepState. Фото: скриншот

Нагадаємо, що екскомандувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Ходжес заявив, що Авдіївка у Донецькій області лягла, але росіяни не змогли цим скористатися. За його словами, окупанти не мають спроможності.

Також ми писали, що пресофіцерка 47-ї ОМБр ЗСУ Анастасія Блищик розповіла, скільки російські окупанти втратили особового складу та військової техніки на Авдіївському напрямку.

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