Враг запустил по Украине БПЛА: какие области "покраснеют"
Вечером, 2 сентября, Россия прибегла к пуску беспилотников со своей территории и временно оккупированному Крыму. Таким образом, стоит ожидать объявления воздушной тревоги в южных областях Украины.
Об этом сообщают воздушные силы.
Обновлено 23:48. "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей" , - сообщают защитники неба.
Обновлено 23:52. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Запорожской области. Там есть угроза удара БПЛА.
Обновлено 23:55. По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", БПЛА зафиксировали на левом берегу Херсона.
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