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Враг запустил по Украине БПЛА: какие области "покраснеют"

2 сентября 2023 23:48
обновлено: 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг запустил по Украине БПЛА: какие области "покраснеют"
ПВО работает по вражеским целям. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вечером, 2 сентября, Россия прибегла к пуску беспилотников со своей территории и временно оккупированному Крыму. Таким образом, стоит ожидать объявления воздушной тревоги в южных областях Украины.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 23:48. "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей" , - сообщают защитники неба.

Предупреждение от воздушных сил. Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 23:52. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Запорожской области. Там есть угроза удара БПЛА.

Воздушная тревога в Украине, угроза удара БПЛА в Запорожской области. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:55. По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", БПЛА зафиксировали на левом берегу Херсона.

Фиксация БПЛА. Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновляется...

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