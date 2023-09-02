Враг запустил по Украине БПЛА: какие области "покраснеют"

ПВО работает по вражеским целям. Фото: google.com

Вечером, 2 сентября, Россия прибегла к пуску беспилотников со своей территории и временно оккупированному Крыму. Таким образом, стоит ожидать объявления воздушной тревоги в южных областях Украины.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Предупреждение от воздушных сил. Источник: t.me/kpszsu

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Воздушная тревога в Украине, угроза удара БПЛА в Запорожской области. Фото: alerts.in.ua

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Фиксация БПЛА. Источник: t.me/vanek_nikolaev

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