Враг завозит очередные партии силовиков в Мелитополь, — Федоров

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: Слово и дело

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты "волнуются за свои псевдовыборы" на временно оккупированных территориях Украины. Потому везут силовиков в Мелитополь.

Об этом Федоров сообщает в Telegram.

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"Оккупанты в погонах устроили свою "прокуратуру" в многоэтажке, а в здании, где располагались украинские прокуроры — действует военная прокуратура", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что еще одно полицейское подразделение было создано в захваченном ночном клубе. Также оккупанты заняли и те помещения, где находились украинские правоохранительные органы.

"Главная цель врага — запугать жителей ТОТ, поэтому надзирателей в погонах будет становиться только больше", — добавил Федоров.

Напомним, что наши военные делают невероятные вещи для освобождения нашей земли. Оккупанты взволновались и начали укреплять линии обороны в глубоком тылу на Запорожье, о чем сообщил Иван Федоров.

Также мы писали, что россияне продолжают цинично воровать украинское зерно. Федоров рассказал, что в Запорожской области захватчики блокируют основные трассы, чтобы контролировать количество увезенного.