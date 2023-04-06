Враг несет огромные потери: какая ситуация с ранеными россиянами на оккупированных территориях

Захватчики развернули новый полевой госпиталь в Крыму

Российские оккупанты вынуждены разворачивать все новые госпитали для раненых солдат. Войска врага несут большие потери во время боев в Украине.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Как рассказали в Генштабе, оккупанты развернули палаточный городок для раненых военных в Крыму.

"Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым, отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков".

В украинском военном ведомстве отметили, что на 4 апреля этого года в упомянутом полевом лагере на реабилитации находятся около 100 военнослужащих противника.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват телефонного разговора, в котором оккупант рассказал о больших потерях среди российских военнослужащих. Он пожаловался на несоответствие реальной ситуации в подразделении и тому, о котором рассказывают в новостях.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 6 апреля российская армия потеряла в Украине более 176 тысяч военнослужащих.