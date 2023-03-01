Сергей Наев рассказал, насколько эффективно украинское ПВО

"Враг меняет тактику": командующий Объединенными силами рассказал, насколько эффективна украинская ПВО
На сегодняшний день эффективность работы системы противовоздушной обороны значительно улучшилась. Показатель сбивания вражеских ракет составляет 80%.
Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Какова эффективность ПВО
"В настоящее время процент сбыта ракет сильно изменился и равен 80. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", — отметил Наев.
Он добавил, что враг изменяет свою тактику и способы применения средств воздушного приступа. Поэтому ВСУ анализируют каждую атаку врага и принимают соответствующие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне.
Напомним, авиационный эксперт Валерий Романенко ранее рассказал, что благодаря эффективности украинского ПВО россия будет наносить все меньше ракетных ударов по Украине. Пока она достигает 80%, и если враг снизит количество ракет в запуске, шансы пробить воздушную оборону значительно упадут.
Военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев выразил мнение, что Вооруженные силы Украины из-за массированных атак российских оккупантов испытывают серьезную нехватку в пехотном оружии. В частности, минометы отдельных калибров и станковые автоматические гранатометы.